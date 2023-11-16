習近平抵三藩市 料與拜登莊園會晤4小時

中國國家主席習近平於當地時間周二下午，乘坐專機抵達美國三藩市，應邀同美國總統拜登舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。中美元首會晤於周三早上10時45分（本港時間今日凌晨2時45分）開始，雙方深入對話約4小時。拜登希望會晤有助恢復兩國之間的正常溝通，包括軍事接觸。中美關係能否得以緩和、兩國關係能否重回健康穩定發展軌道，成為外界關注焦點。

習近平搭乘專機抵達三藩市國際機場，受到美國財政部長耶倫、加州州長紐瑟姆及駐華大使伯恩斯等高級官員迎接。習近平時隔6年再次造訪美國，也是兩國元首繼去年11月印尼峇里島會晤後，時隔一年再度面對面會晤。中共中央政治局委員、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機抵達，中國駐美大使謝鋒也到機場迎接。習近平乘坐的車隊離開機場往下榻酒店途中，許多華僑華人和中國留學生代表等候在沿途街道，揮舞中美兩國國旗歡迎。

拜登盼兩國恢復軍事接觸 中美元首會晤將在三藩市以南的費羅麗莊園舉行，習拜會預計包括工作午餐、共同在莊園散步，以及一場較小型會談，只有美國國家安全顧問沙利文和國務卿布林肯等官員出席，其他高級官員將就不同的特別議題舉行單獨會晤。有分析認為，兩國元首此次會晤可能談及中美兩國間經濟、軍事等領域相關議題，可能涉及台灣問題、南海問題等敏感話題，同時可能就中東局勢、俄烏衝突等熱門話題展開討論。會晤結束後，拜登定於同日下午4時15分（本港時間今日早上8時15分）會見記者。

拜登啟程往三藩市時指出，在中美經歷一段時間的緊張關係後，他正試圖令兩國關係變得更好。當被問及如何衡量這次會晤會否成功時，拜登指，要中美關係回到正常軌道，包括在危機中能夠溝通並進行電話交談，並確保中美軍隊仍保持聯繫。拜登重申美方並不是嘗試和中國脫鈎，又指如果中國普通公民能夠有一份不錯薪金的工作，對大家都是好事，但他不會支持為了在中國投資，美方必須交出所有商業機密的立場。

美22議員促台議題勿讓步 另一邊廂，以里施（Jim Risch）為首的22名美國共和黨參議員呼籲拜登勿在台灣議題上讓步，指美國當務之急是確保台灣獲得阻嚇北京侵略的能力與訓練。他們警告拜登政府如在台灣問題上讓步，將是中美競爭中一項重大錯誤；強調這攸關美國重大國家和經濟安全利益，以至整個印太地區未來。美國國會美中經濟暨安全審查委員會周二發表長753頁的年度報告，指中國企業繞過華府禁令，採購美國儀器以製造先進晶片，又稱美中官員互訪未能改變中國的行為，北京持續增加資源擴軍。

中國外交部發言人毛寧昨日表示，要實現中美關係穩下來、好起來，關鍵在於雙方都要共同努力，最根本的一條就是相互尊重。她表示，世界上可能不存在沒有問題的國家，希望美國也能認真地解決自己的問題，為美國人民帶來更好的生活。本報綜合報道

拜登 習近平專機抵達三藩市。 謝鋒（左二）、伯恩斯（左四）、耶倫（左五）及紐瑟姆（右三）在三藩市國際機場迎接。