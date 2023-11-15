美政府能拒籠絡 中東始有真和平

以色列這個國家的出現是歐美國家罪咎感化成的魔孽，猶太民族古代已經被征服多次，到羅馬帝國管治下鎮壓了一次又一次猶太人的叛變，開始把他們向歐洲驅散，但他們由中古到現代一直在歐洲受歧視及殘害，到第一次世界大戰後，特別是二戰期間德國納粹恐怖的種族滅絕後，使更多猶太人遷回巴勒斯坦，以英、美為首的國家支持猶太人在巴勒斯坦地區復國，一方面是出於對過去迫害的悔罪補贖，但其實是更樂見他們離開歐洲去中東。

只是，軍事支持以色列建國諷刺地使它惡化成為一個欺壓殘害巴勒斯坦人的國家，原來遭受納粹德國施行種族滅絕的一些猶太復國主義者，居然變成掌權及向巴勒斯坦民眾施行幾乎同樣的種族殘害，甚至種族滅絕的行為；而以色列建國的原來土地上的巴勒斯坦人，淪為以色列壓迫操控在約旦河西岸及加薩兩地的民眾，巴人對以色列壓迫的戰爭及反抗已經是冗長的血淚史。

須擺脫猶太陣營游說 問題是，如今西方國家愈來愈察覺到以色列的策略不只是消滅哈馬斯，而是在策動企圖殘害加薩民眾在內的「懲罰戰爭」，也同時對約旦河西岸的阿巴斯巴勒斯坦政府及民眾起到殺雞儆猴的震懾作用，當然也對以色列周邊敵對而有可能干預的阿拉伯國家產生阻嚇。但這策略成功的關鍵在於其能否無堅不摧地速戰速決！若然久戰不果及以軍傷亡過大，或對加薩巴民的殘害不斷擴大，則以色列國內反對勢力會凝聚足夠政治力量倒閣，美政府會被迫撤回支持而加入擴大譴責以色列軍事行動的國際行列，以方的阿拉伯敵國及伊朗更會積極加入打擊以國，迫使其知難而退出「懲罰戰爭」。

美國政府如今最尷尬的，是連其最親密的G7盟友都看透拜登政府面對巨大的國內猶太人游說陣營籠絡，要和共和黨爭取更大支持連任，不能不以小罵大幫忙的方式，支持以色列政府盡快完成今次軍事行動。不過代價是美、以兩國政府都更被全球孤立，也更突顯美政府及全球都深切了解，以色列夢想可消滅哈馬斯，把巴勒斯坦圍在以色列設計的政治鐵籠中隨意魚肉，根本無法實現。全球對聯合國決議用以巴「兩國方案」解決衝突變得更加支持，只是兩大美政黨要從善如流擺脫國內猶太游說陣營以實現方案，是天大考驗。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻