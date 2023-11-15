自學建樹屋度假村 日男護大自然償願

不少喜愛戶外活動人士或許會憧憬居住在樹林，享受時刻與大自然融為一體的感覺。美國傳媒周一報道，日本一名男子自幼夢想能建造一座樹屋，儘管長大後從事職業與之無關，卻憑藉堅定信念自學成材，成功建造出一個樹屋度假村，讓更多人能一試住在森林的體驗。

58歲的菊川曉幼時經常參觀位於鄉村的家庭避暑別墅，因此喜歡上大自然，後又從兒童讀物獲得啟發，希望有朝一日能擁有一間樹屋。惟他長大後並未選擇與夢想相符的職業，而是從事角色扮演遊戲開發。他偶然與親人到婆羅洲旅遊期間，發現一大片森林砍伐後變成棕櫚種植園，自此便思考如何能保護環境，以及維持野生生物多樣性的同時能提高收入，因而勾起兒時的夢想。

盼樹屋計劃拓展全球 因不知如何建造樹屋，菊川曉從影片平台上觀看教學影片，花數年自學使用圓鋸和其他木工工具的知識，最終於2014年在沖繩建成首間樹屋，並逐漸發展成度假村，至今已建造了4間樹屋，於前年開放民眾入住。每間樹屋均在建築過程中盡量減低干擾環境，如其中一間屋建於地面1.2米以上的距離，保護野生動物棲息地；以木榫等材料代替金屬螺栓；用碎木、自然落下的樹枝及石頭製作地板、天花板和室內裝飾。

菊川曉目前與柬埔寨政府合作，計劃在暹粒省的一個國家公園內建造樹屋，旨在打擊非法砍伐問題，他希望能將樹屋計劃拓展至全球。本報綜合報道