11月15日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月15日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
印尼將大選 防長炮轟歐盟
印尼明年將舉行總統選舉，總統候選人兼國防部長普拉伯沃周一批評歐盟的保護主義貿易政策，強調印尼不再需要歐盟，又指若當選總統，外交將着重睦鄰政策，爭取與同地區國家做好鄰居，專注於經濟發展。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231115-1115_00180_047/印尼將大選--防長炮轟歐盟
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc