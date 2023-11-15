兩岸國際

印尼將大選 防長炮轟歐盟

印尼明年將舉行總統選舉，總統候選人兼國防部長普拉伯沃周一批評歐盟的保護主義貿易政策，強調印尼不再需要歐盟，又指若當選總統，外交將着重睦鄰政策，爭取與同地區國家做好鄰居，專注於經濟發展。（綜合報道）
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