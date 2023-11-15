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台女在日車禍 撞死過路童
日本千葉縣一名台灣女子周一駕車期間，撞倒一對正在過路的母女，其中女童送院後不治身亡，其母亦受重傷，肇事司機涉嫌過失駕駛導致死傷被捕，她承認指控，警方仍在調查事故原因。（綜合報道）
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