曾任電騙首腦 台男柬國被槍殺

【本報綜合報道】柬埔寨波貝市一名台灣男子在車內遭行刑式槍殺爆頭身亡，柬方懷疑他可能因涉嫌非法網絡賭博而遇害。台灣傳媒周二引述台柬警方調查指，死者生前在兩地都有詐騙犯罪紀錄，懷疑擔任網絡賭博及詐騙機房首腦，可能與人結怨或「黑吃黑」而遭設局殺害。

特聘港人成員專詐內地人 死者姓吳，在海外經商20年，是詐騙集團高層，台灣刑事局國際科指他之前涉及電訊詐騙。新竹市警方2010年破獲一處詐騙機房，吳男當時擔任機房首腦，該機房跨境經營，他特別聘請有廣東口音的香港人赴台擔任機房成員，專騙中國大陸人。

吳男採取軍事化管理以確保機房安全，周一至周五強迫住宿，平時禁絕與外界聯繫，只有周日解禁。除了提供住宿外，三餐皆由吳男的女友準備，騙得款項後採取獎金制度分配。該詐騙集團掌握30多萬筆中國大陸人個人資料，成立兩個月獲利逾千萬元新台幣。

台灣刑事局國際科表示，警政署駐越南聯絡官上周三接獲柬方通報，吳男在柬埔寨有涉嫌電訊詐騙案件紀錄；他2014年到柬埔寨，在當地因從事電騙就逮，被遣返回台，其後輾轉回到柬埔寨。今次槍殺案由柬埔寨警方偵辦，台灣駐越南聯絡官將持續掌控案情。