國安部長訪柬越泰 深化合作

陳一新

【本報綜合報道】中國國家安全部周一表示，國家安全部長陳一新本月2日至11日應邀訪問柬埔寨、越南和泰國，是去年10月履新國安部長後首次外訪，與上述三國領導人及官員會面，討論深化中國與三國安全情報領域交流合作和共同關心問題。

考察一帶一路項目 陳一新分別獲柬埔寨首相洪瑪奈、越南國家主席武文賞、泰國總理賽塔接見，他亦在三國考察「一帶一路」中資企業和項目。他在柬埔寨期間表示，應該堅定不移深化互利合作，加強「一帶一路」共建，推動「鑽石六邊」合作走深走實。雙方表示，堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，深化安全情報領域務實合作。

訪問越南期間，陳一新亦與越共中央政治局委員、公安部長蘇林和胡志明市市委書記阮文年會面，雙方指安全合作是兩黨兩國關係的重要組成部分，雙方應該進一步加強安全情報領域務實合作。陳一新在泰國期間，提到要共同確保兩國駐外項目、機構和人員安全，為構建更穩定、更繁榮、更可持續的中泰命運共同體保駕護航。