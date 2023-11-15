柬基地被指建碼頭泊華航母

【本報綜合報道】中國被指近年持續在海外建立軍事據點，作為擴大及鞏固在全球影響力的措施。外國一個軍事新聞網站周一表示，衞星圖像顯示中國正在位於柬埔寨的雲壤海軍基地，興建大型乾船塢，上址亦有一個可以讓航空母艦停泊的碼頭。

外媒衞星圖像對比今昔 《海軍新聞》（Naval News）報道，對比去年11月14日及今年11月9日拍攝的衞星圖像，雲壤海軍基地出現一個面積不小的填海區，用於興建一個大型乾船塢；基地亦建成一個大型碼頭，足以容納在南海、印度洋活動的解放軍航空母艦。柬埔寨政府多次否認中國是基地用家，強調在中方協助下展開重建工程並供柬埔寨海軍使用。報道指該乾船塢的大小，難以完全說服他人，用家只是柬埔寨海軍或民間船隻。

雲壤海軍基地面向泰國灣，雖然它與連接南海及印度洋的馬六甲海峽，被馬來半島分隔，但仍然有戰略重要性。目前中國官方承認的海外軍事基地在非洲之角吉布提，報道指它與雲壤海軍基地的面積相等，包括擁有一樣大小的碼頭。此外，中國被指秘密在阿聯酋一個港口建立軍事設施，未經證實的消息指可能已經恢復工程。西非國家赤道幾內亞及中東國家阿曼，也是中國據報計劃建立海軍基地的海外國家。