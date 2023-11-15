自衞隊民用機場演練升降 加劇日人開戰恐慌

模擬基地跑道受襲 戰機現身九州 日本航空自衞隊周一模擬基地跑道遭受攻擊而無法使用，派出戰機在九州兩個民用機場實施升降訓練。自衞隊聲稱這是綜合演習一部分，旨在強化航空持久作戰能力；惟自衞隊逐步擴大使用民間設施，引發民間進一步擔憂情緒。

航空自衞隊4架F2戰機當地時間下午1時許，降落大分縣大分機場並加油，同日下午3時左右起飛。一名從東京回鄉的50多歲婦人表示，看到戰機與客機一起並不是一件愉快的事情。與此同時，航空自衞隊F15戰機下午3時半在鹿兒島縣德之島機場訓練觸地重飛，起落架稍接觸地面即拉高起飛。在野立憲民主黨鹿兒島縣總支部聯合會要求中止在民用機場的訓練，憂慮挑釁鄰近國家，加劇緊張關係。自衞隊綜合演習本月10日至20日舉行，岡山縣岡山機場、鹿兒島縣奄美機場均是戰機訓練地點。

加賀號改裝航母首海試 日本內閣會議去年底通過3份安全保障相關文件，提及自衞隊將擴大使用公共基礎設施，陸上自衞隊魚鷹運輸機上月在沖繩縣石垣島新石垣機場展開升降訓練。至於沖繩縣宮古島市下地島機場設有可供戰機升降的跑道，日本政府考慮修改《屋良備忘錄》禁止非民用的規定；沖繩回歸日本前，備忘錄由琉球政府與日本政府達成。

另一方面，日本以周邊安全保障環境改變為由，已經決定從美國採購F35B隱形戰機，並為引進這款可以短距離起飛及垂直降落的戰機，改裝兩艘出雲級直升機驅逐艦為輕型航空母艦，分別是出雲號及加賀號。日本傳媒周一報道，加賀號當天展開改裝後首次海試，駛離位於廣島縣的海上自衞隊吳基地。相比改裝前的梯形艦艏設計，如今變為長方形，這與搭載戰機的美國海軍黃蜂級及美利堅級兩棲攻擊艦相似。

資料顯示，加賀號標準排水量19,950噸，長度248米、寬度38米，2017年3月服役；同級艦出雲號已經完成首階段改裝，包括提升飛行甲板的強度及耐熱能力，2021年10月首次有F35B隱形戰機從該艦實施飛行作業，初步驗證該級軍艦可以操作這款戰機。出雲號2024財政年度開始改裝艦艏設計，同時日本亦接收部署F35B隱形戰機。本報綜合報道