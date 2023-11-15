美聯邦法院 發布9大法官道德準則

【本報綜合報道】美國聯邦最高法院周一首次發布針對9名大法官的道德準則，試圖增強公眾對法院的信心。法官們在一份簡短的聲明中表示，他們應該維持和遵守高行為標準，以維護美國的完整性和獨立性，並承認他們還有更多工作要做，包括財務披露等。

學者質疑監督權 準則包括關於法官如何避免在所有活動中出現不當行為的指導，並且不應允許家庭、社會、政治、財務或其他行為影響官方行為或判斷的關係，明確規定法官不應受到黨派利益的影響，可以參加法律相關或其他非牟利組織的籌款活動，但不應明知地作為此類活動的演講者及嘉賓。

受大法官托馬斯收受共和黨金主克羅禮物等事件影響，公眾對法院的信任度接近歷史最低點。德州大學法學院教授弗拉德克（Steve Vladeck）表示，法官們顯然是對最近的公眾批評做出反應，才採用這項準則，關鍵是如何執行及由誰執行，如果沒有人監督法官的遵守情況，那麼即使是最嚴格的道德和財務報告要求也沒有多大意義。