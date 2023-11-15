卡梅倫入閣掀內訌 右派向辛偉誠逼宮

英保守黨支持度不及在野 拉攏中間派又招議 英國首相辛偉誠周一革除柏斐文的內政大臣職務，並讓前首相卡梅倫「復出」任外交大臣，分析指執政保守黨現時的支持度大幅落後在野工黨，辛偉誠安排卡梅倫入閣是想注入中間派力量。惟此舉引來黨內右派不滿，下議員詹金斯（Andrea Jenkyns）已去信保守黨1922委員會，向辛偉誠逼宮，呼籲其他黨友跟隨。

卡梅倫入閣令不少保守黨人驚訝，中間派議員歡迎決定，但右派黨員認為這是向英國脫歐投降。

卡梅倫稱會跟政府立場 卡梅倫表示，非常榮幸能在全球產生變化時出任外相，明白前首相「回鑊」任閣員是不常見，但希望自己出任首相6年及帶領保守黨11年能帶來有用經驗、人脈和知識，儘管過去與辛偉誠有分歧，但他仍會跟隨政府的立場。首相發言人指，辛偉誠重組內閣目標是創造更強大、團結的隊伍，專注於履行承諾。

辛偉誠踢走屬右派的柏斐文，令該陣營的黨員不滿，詹金斯致函1922委員會主席要求對辛偉誠的黨魁地位發起不信任投票，直指辛偉誠不受黨員及公眾支持，情況已無法更糟糕，她已「受夠了」，是時候讓辛偉誠下台，讓真正的保守黨領袖接替。

詹金斯批評辛偉誠以馬基維利式的方法把民選的前首相約翰遜拉下台，之後又清除內閣的中間偏右陣營，並把柏斐文撤職，英國雙層警務制度和街上狀況令猶太社群為生命和安全擔驚受怕，而柏斐文是內閣唯一有膽量發聲的人。

柏斐文料集中競逐黨魁 詹金斯續指，保守黨在民調落後逾20%，在補選輸完一次又一次，到底保守黨國會議員要袖手旁觀多久，讓辛偉誠及其「離地」的顧問對該黨造成無可挽回的破壞。若果要啟動不信任投票，350名保守黨下議員中，至少要有53人去信1922委員會。英媒指出，柏斐文今後可能會集中準備競逐黨魁。本報綜合報道