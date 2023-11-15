應對新興技術 美軍控機構改名

【本報綜合報道】軍備控制近期成為中美俄關係的熱門話題，美國國務院周一宣布，轄下「軍備控制、核查及合規局」改為「軍備控制、威懾及穩定局」，更改名稱不但是旨在反映該局的工作外，亦顯示其應對新興安全技術及領域構成之新挑戰。

軍備控制、核查及合規局負責監管國際軍備控制、不擴散、裁軍協議的核查合規或揭發不合規事務之政策及資源。美國國務院表示，軍備控制、威懾及穩定局負責領導該部門對一系列軍備控制及裁軍協議及安排，建立、談判、執行及核查合規的工作；其他工作還有延伸威懾、導彈防禦、信任及安全建立措施、風險減少、危機溝通。該局能夠處理人工智能、生物技術、量子運算的議題，在建立及促進外太空、網絡空間，以及使用人工智能及其他新興技術的負責任行為規範，扮演關鍵角色。

華籲以色列加入核不擴散條約 另一方面，對於有以色列官員提出在巴勒斯坦加薩地帶使用核武的言論，中國常駐聯合國副代表耿爽周一表示感到震驚及關切，指中方支持建立中東無核及其他大規模殺傷力武器區，呼籲以色列以無核國家身份加入《不擴散核武器條約》。他敦促有關以方官員收回上述言論，並把所有核設施置在國際原子能機構保障監督之下。