美B1B續飛行威懾 敍伊駐兵仍遇襲

【本報綜合報道】美國增兵中東地區防止以巴衝突擴大升級，並警告伊朗為首的「抵抗軸心」勢力不要乘機襲擊區內美國駐軍，但這個威懾成效被指不大。美國近日第3度安排B1B超音速轟炸機執行跨戰區飛行任務，在中東地區展示快速投射戰鬥力量的能力；惟駐守敍利亞及伊拉克的部隊再度遇襲，總數增至不足一個月內52宗。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部，周一在社交網公布B1B超音速轟炸機在其轄區執行任務的消息，同時發布B1B超音速轟炸機進行空中加油的照片。該架軍機原本駐守德州戴斯空軍基地，上月起以歐洲地區轟炸機特遣隊形式，部署英國費爾福德空軍基地；本月5日及8日先後飛赴中央司令部轄區執行轟炸機特遣隊任務。

以巴衝突後美軍人員56傷 美國增兵中東地區的主要部隊來自海軍，根據周日及周一拍攝的衞星圖像，航空母艦福特號位於塞浦路斯西南方海域，繼續在東地中海戒備；航空母艦艾森豪威爾號抵達阿曼對出的阿曼灣海域，未知會否穿越霍爾木茲海峽駛入波斯灣；在紅海北部海域，美國部署搭載海軍陸戰隊的兩棲攻擊艦巴丹號及船塢登陸艦卡特‧霍爾號。

另一方面，美國周日第3度空襲敍利亞東部地區的伊朗勢力目標後，位於伊拉克及敍利亞的駐軍遭受至少4次攻擊。以巴爆發新一輪衝突後，累計56名美國軍方駐中東地區人員受傷，一名派駐伊拉克阿薩德空軍基地的承包商避難時心臟病發身亡。

中東地區美國海軍主要兵力分布