加薩兒童醫院 疑曾押人質

以軍指哈馬斯地底設指揮中心檢武器 以色列繼續在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動，面對國際輿論質疑圍困及攻擊當地醫院的指控，以色列國防軍周一公開證據，指摘回教激進組織哈馬斯在加薩城北部一間兒童醫院的地底，設立指揮及控制中心，並可能曾經把上月越境在以色列擄走的人質扣押在該處；又不排除有武裝分子已經帶着病人撤離醫院。

以色列國防軍發放片段，宣稱地面部隊在蘭蒂西醫院與武裝分子戰鬥時發現地下設施，內有武器和相信用於扣押人質的房間。其中一間房看起來像客廳，窗簾覆蓋瓷磚牆，還有從今年10月7日開始的警衞輪班日曆，那是哈馬斯突襲以色列當天。毗鄰的房間有一張椅子及一件女性衣服，櫈腳旁邊有繩子，相信用於約束人質；椅子上方是一部世界衞生組織捐贈的設備，設備上放着嬰兒奶瓶，地下有尿片包裝袋。

以色列國防軍表示，地下設施內還有一輛電單車，可能用來把人質從以色列運到加薩地帶，另有疑似臨時浴室、廚房、通風管道。以色列士兵檢獲大批武器，包括自殺式炸彈背心、手榴彈、AK47步槍、爆炸裝置、火箭彈和其他武器。此外，在蘭蒂西醫院附近，以色列士兵在一名哈馬斯高級突擊隊員居住的公寓大樓旁邊，發現一個由防爆門覆蓋的地下隧道出入口，但以方未有透露該條地下隧道是否到達醫院。

法醫調查人質是否關押上址 以色列周一派出法醫小組調查人質是否被關押在上址，指摘哈馬斯利用醫院作為戰爭工具，強調以色列的戰爭針對哈馬斯，不是加薩人，尤其是病人、婦女或兒童，但哈馬斯把他們當作人盾。以色列國防軍宣稱，已經幫助蘭蒂西醫院及加薩地帶北部地區戰鬥最激烈的其他醫院撤離，同時正在協調有關方面，把嬰兒用的恒溫箱從以色列一間醫院轉移到加薩地帶，聲言盡一切所能把對平民的傷害程度減至最低。

加薩地帶衞生部周一表示，加薩地帶規模最大的希法醫院，過去數天有34名病人死亡，當中7名是初生嬰兒，目前有逾2,000人被困醫院。上址殮房沒有燃料供電，堆積過百具遺體並開始腐爛；院方試圖與以色列國防軍協調，允許他們把屍體埋在醫院範圍，但試圖離開醫院的人士都被直接槍擊。在規模第二大的聖城醫院，紅新月會曾經派出車隊前往協助疏散，但現場所在地區持續有槍戰，車隊無法靠近醫院。

以軍奪取多座政府建築物 最新戰況方面，以色列國防部長加蘭特周一宣稱，統治加薩地帶長達16年的哈馬斯已經失去對當地掌控，「恐怖分子正在往南方逃去，平民正在劫掠哈馬斯的基地」。他沒有提供證據證明此說法，又指加薩地帶人民不再對哈馬斯政府存有信心。以色列國防軍昨日宣布，地面部隊奪取加薩城一帶多座哈馬斯政府建築物，包括議會大樓、政府總部、警察總部，以及用於研發及生產武器的加薩大學工程學院大樓。本報綜合報道