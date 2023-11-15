內地1.4億人糖尿 急需提高管理認知

二型發病為主 藥種少淪困境 昨日是聯合國糖尿病日，內地傳媒引述最新數據報道，內地糖尿病患病率達12.8%，有超過1.4億名糖尿病患者，每年約有140萬人死於該病。內地已經把糖尿病防治納入健康中國行動15個專項行動中，規劃到2030年18歲及以上居民糖尿病知曉率達60%及以上，糖尿病患者規範管理率達70%及以上。

衞生保健年支出達1.29萬億 數據顯示，內地前年在糖尿病衞生保健的支出為1,653億美元（約1.29萬億港元）。隨着糖尿病患者持續增加，相關支出總額將擴大，預計在2030年和2045年分別達1,850億美元和1,931億美元（約1.44萬億和1.5萬億港元）。內地傳媒指出，糖尿病已經成為嚴重危害國民健康，並給社會帶來沉重經濟負擔的重大公共衞生問題，防治工作迫在眉睫。今年世界糖尿病日主題是「了解風險，了解應對」，聚焦二型糖尿病的預防和延緩。

全球成年糖尿病患者人數前年達到5.37億人，中國佔26.2%，其中以二型糖尿病為主。有學者提出，要減少糖尿病前期演變為二型糖尿病的風險，降低年輕人及肥胖者的發病率，以及減少併發症出現。一型糖尿病方面，內地目前每年新發逾一萬宗，過去20年間內地15歲以下一型糖尿病發病率增加近4倍，惟相關防治存在空白領域，用藥選擇少是一大困境。

長期糖尿可致慢性併發症 關於糖尿病的危害，北京市垂楊柳醫院內分泌科主治醫師饒翀介紹，糖尿病分為一型、二型、妊娠期糖尿病和其他類型糖尿病。長期糖尿病還會出現慢性併發症，例如周圍神經病變、心肌梗死、腦卒中、糖尿病足、腎功能不全、失明等，每個併發症都會嚴重影響糖尿病患者的生活質量和預期壽命。此外，患者免疫力較差，容易發生各種感染，例如泌尿系統感染、肺炎、肺結核、皮膚感染等。

除了併發症和感染，糖尿病患者發生腫瘤、骨質疏鬆等疾病的風險，也比正常人高出很多。還有一些人因為長期患病，會出現抑鬱、焦慮、躁狂等精神方面的疾病。本報綜合報道