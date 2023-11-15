董事長被指逼地方政府 助報復前下屬

【本報綜合報道】內地硅業龍頭企業「合盛硅業」前總經理方紅承之妻孫麗辰周日在網上發文，實名舉報合盛硅業董事長羅立國在與方紅承的股權糾紛官司敗訴後，以把公司搬離浙江嘉興為由，要挾地方向方紅承進行打擊報復。

股權官司敗訴 舉報文章稱，方紅承為公司服務10年，2017年10月幫助合盛硅業成功上市。2018年12月，方紅承從合盛硅業離職後，董事長羅立國背信棄義，一直拒絕兌付上市前簽訂的協議、給方紅承應得的公司股權。方紅承透過民事訴訟的方式起訴維權，經杭州仲裁委員會和杭州中院、慈溪和寧波兩級法院、平湖法院多次審判、裁決，方紅承均獲勝訴，羅立國敗訴；羅立國為了挽回在股權糾紛的敗局，竟然要挾相關部門。

合盛硅業在去年11月21日發布的公告表示，雖然方紅承已經離職，但公司發現其在職期間存在侵害公司利益的犯罪行為，現由公安機關偵查查實。對其所涉損害公司利益的其他犯罪行為，公司另行向公安機關報案。合盛硅業董事浩瀚表示，關於方紅承涉嫌犯罪的事實和證據，已經過公安機關的依法偵查、檢察機關的依法審查，人民法院也將依法開庭審理，相信法院會依法查明事實真相，依法懲處犯罪行為。