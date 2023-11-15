藍白合今日再商討 賴蕭配傳下周宣布

距離明年1月13日台灣總統選舉大約兩個月，在野陣營國民黨和民眾黨的「藍白合」遲遲未定推出正副總統參選人模式，兩黨今日將展開政黨協商，希望雙方能夠取得共識。執政民進黨方面，有指競選團隊計劃下周一正式宣布，參選人賴清德與台灣駐美國代表蕭美琴拍檔參選，女方將回台出席競總成立大會。

馬英九與會 見證在野整合 國民黨和民眾黨昨日發表聯合聲明，宣布今日上午10時在馬英九文教基金會舉行政黨協商會議，針對總統選舉在野整合事宜展開雙邊對談；與會者包括國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲，並請得前總統馬英九見證。馬英九文教基金會稱，朱立倫同意馬英九擔任兩黨協商見證人；惟立法院國民黨團回應指，政黨協商階段馬英九不宜介入，「不在其位、不謀其政」。

下周一開始立委登記參選 馬英九文教基金會執行長蕭旭岑強調，馬英九對侯友宜的民調結果有信心，如果「藍白不合」，國民黨與台灣人民就有危險。他又批評提出國民黨與民眾黨「開戰說」的人士，就是配合代表民進黨參加大選、現任副總統賴清德，形容是居心叵測。

台灣總統選舉下周一開始登記，各陣營副手人選將公布。當地傳媒昨日引述消息指，民進黨希望透過蕭美琴的個人形象，吸引更多年輕和中間選票。下周一也是立委登記參選第一天，部分縣市參選人希望聯合爭取最新出爐的副手人選，陪同登記參選。民進黨不分區立委提名委員會周一再次開會，由賴清德親自主持。該黨今日將召開中執會通過不分區立委名單，其中前衞福部長陳時中是否入選備受外界關注。

另一方面，根據傳媒昨日公布的民調，如果「藍白合」破局、鴻海集團始創人郭台銘參選，賴清德以26%支持度居首；如果郭台銘退選，賴清德與「藍白合」對決，柯文哲與侯友宜的「柯侯配」將以41%支持度，領先「賴蕭配」的35%；相反，如果郭台銘堅持以獨立身份人士參選，「柯侯配」比「賴蕭配」的領先幅度將會收窄。本報綜合報道

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