耶倫籲APEC成員共拓亞太經濟

【本報綜合報道】亞太經濟合作組織（APEC）財政部長會議周一在美國加州三藩市舉行，美國財政部長耶倫在開場發言時表示，APEC成員需要協調和合作，構建開放、有活力、有韌性、和平的亞太地區，強調金融和財政政策將是最有效力的工具。

耶倫表示，亞太地區作為環球經濟的中心，APEC成員都是世界上發展最迅速、最多元化的經濟體，可以推動經濟增長和創新。她透露，今次財政部長會議的第一部分討論環球和地區經濟及金融概況，之後探討現代供給面經濟學、可持續金融，以及數碼資產等方面的議題，包括跟進氣候相關的金融政策；又與私營企業的與會者進行工作午餐會，討論各監管機構和業界如何聯手採取行動，推動可持續金融發展。

藍佛安促加強政策協調 中國財政部長藍佛安在會上呼籲，加強宏觀經濟政策協調，推進貿易投資自由化便利化，構建更緊密的區域產業鏈供應鏈，共建開放型亞太和世界經濟。面對當前世界經濟復甦勢頭不穩、動能減弱、貿易投資趨於疲軟，可持續發展任務艱巨，但他強調今年來中國經濟持續回升向好，仍然是世界經濟穩定增長的重要引擎，中方將積極推動高質量共建「一帶一路」的八項行動，支持亞太經濟體深化供給側改革。