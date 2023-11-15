中美商務部長 勢APEC期間會談

【本報綜合報道】美國商務部周一表示，在本周亞太經濟合作組織（APEC）會議舉行期間，美國商務部長雷蒙多將與中國商務部長王文濤會面，未公布細節和時間。

雷蒙多正在參加APEC部長級會議和拜登政府的印太經濟框架討論，她在周日播出的美國傳媒訪問首次提到與王文濤的會面，這是雙方不到半年時間內第3次會面。她今年8月訪華期間與對方會晤時，同意中美官員就出口管制問題對話，避免誤解。

此外，雷蒙多在訪問中提到中國最新修訂的《反間諜法》，聲稱在華美企向她反映，中國變得沒法投資。

她表示，現在是中美關係降溫的時候，但自己不會粉飾一切，或假裝雙方之間沒有激烈競爭，而是要直接及誠實面對，並負責任地管理這種關係。

元首晚宴 每圍叫價31萬 另一方面，中國國家主席習近平周三與美國總統拜登在加州三藩市會面後，同日晚上預料出席美國商界主辦的私人晚宴。

英國傳媒周二引述知情人士報道，晚宴由美中貿易全國委員會和美中關係全國委員會聯合主辦，目的是促進中美兩國更好地溝通；有指一圍8人枱叫價高達4萬美元（約31.2萬港元），不少企業願意花重金參加，相信習近平將在宴會發表講話，可能傳達中國仍然對美國企業開放市場的訊息。

美國有國會議員批評一些美國企業對中國強迫勞動的指控視而不見，眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）嘲諷：「晚餐談話進行得怎麼樣？『哇，這牛排有點乾。你們對超過100萬名維吾爾族人的法外拘留進展如何？』」