麻生太郎：解放軍或佔領金門

【本報綜合報道】日本前首相兼執政自民黨副總裁麻生太郎正在澳洲訪問，他周一出席智庫澳洲國際事務研究所的活動時稱，中國大陸直接攻打台灣的可能性低，但可能先佔領金門；日本、澳洲、美國要加強安全合作，提高在印太地區的威懾力。

倡美日澳合作 提高威懾力 麻生太郎表示，如果中國大陸佔領金門，日本與澳洲、美國有必要團結一致，展現不容許以武力改變現狀的意志。他認為，中國大陸長期的目標是以海軍軍力掌控第二島鏈、即從日本伊豆群島至美國的西太平洋戰略要地關島，如果無法阻止北京這個企圖，美國海軍在區內的行動可能受限，所以日本、澳洲和美國要進一步合作。

針對中國大陸擴大海洋行動，麻生太郎主張日本應該加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），形成日澳英美四方安全夥伴關係（JAUKUS）。他稱日本周邊有俄羅斯、中國大陸、北韓，如此危險且難以預測的地區在世上幾乎絕無僅有，日本與澳洲結成同盟與美國加強合作，令美方在印太地區的威懾力增為兩倍，甚至3倍、4倍。

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