台高層：大陸不可能2027前武統

顧立雄

【本報綜合報道】台灣國家安全會議秘書長顧立雄表示，中國大陸不太可能2027年前有能力以兩棲登陸佔領台灣，強調台灣與美國在安全議題的關係緊密，合作涵蓋所有領域，但需要保持低調；美方同時迫切地加強台方自衞能力，包括訓練台灣軍方。

顧立雄昨日表示，中國大陸武攻台灣不會在不久的將來發生，至少不會一年至兩年內發生；雖然北京宣稱擁有台灣主權，但並未做好攻台準備，台灣將以反艦導彈、無人機、反坦克導彈等機動性武器，讓解放軍攻台行動與登陸戰變得更困難。他又稱，美國持續推動台灣國防改革、全社會韌性、不對稱作戰能力，美方對兩岸危機比台方有更強的迫切感；台灣將透過加強防禦能力，繼續推遲解放軍攻台時間表。

顧立雄認為，陸美雙方對台灣在內的核心議題有根本分歧，相信中美元首會晤還是淪為各說各話，雙方在台灣問題上不太可能讓步，但這場峰會是美國管控風險的機會。他估計明年將是不穩定的一年，因為有台灣大選、以巴衝突、俄烏戰爭、美國大選，若台灣副總統兼民進黨總統參選人賴清德勝選，北京一定加強對台施壓，但不相信會在台灣大選後採取軍事行動，目前未發現陸方有所準備或有能力這樣做。

爭取張忠謀晤拜登 美國加州三藩市周二起召開亞太經濟合作組織（APEC）峰會，顧立雄正在爭取代表台灣出席的台積電始創人張忠謀，與美國總統拜登一對一會面。美國國務院表示，對於峰會期間的具體雙邊會議沒有任何消息可以宣布。知情台灣官員稱，台灣在過去幾年APEC峰會提議與美國領導人會談，今次安排需要取決於拜登行程是否許可。