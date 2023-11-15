傳拜登將促中方 勿干預台美大選

於三藩市晤習近平在即 中美元首當地時間今天將在美國加州三藩市會晤，中國國家主席習近平昨天晚上啟程赴美。白宮指總統拜登認為處理美中複雜關係，領袖面對面外交無可取代，期待這是富有成效的會談；有指他將告訴中方別干預明年美國及台灣的大選。中國外交部表示，兩位元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通，形容這是非常重要的會晤。

白宮國家安全顧問沙利文稱，預期兩位元首討論美中關係最基本要素，包括加強開放溝通渠道及負責任管理競爭，避免發生衝突，美方實現這目標的方式是透過密集外交，消除誤解並避免意外。

沙利文：準備好重啟軍事溝通渠道 至於重啟軍事溝通渠道，他指美國一直做好維持軍事溝通渠道的準備，這是負責任的唯一做法，減少誤解以免緊張局勢升級，管理競爭不會變為衝突；不論美中關係發生甚麼變化，這樣的軍事聯繫都應該保持不變。

沙利文稱美中關係複雜且處於競爭，若管理不好很容易陷入衝突或對抗，因此有效管理兩國關係是拜登政府最重要責任。此外美中必須能夠就雙方面臨的所有關鍵議題直接對話，包括俄烏戰爭，也能夠有機會討論如何有效管理兩岸和平穩定。

《紐約時報》引述拜登高級顧問報道，這次會晤規劃的議題範圍廣泛，拜登準備談論台灣、干預選舉、俄烏戰爭、以巴衝突等議題。由於美台明年都舉行總統選舉，拜登將明確向習近平表示，期望中國政府不干涉台灣選舉，也不要干預美國選舉。

崔天凱：一中受尊重 可談任何問題 對於中美元首事隔一年再度會晤，前中國駐美國大使崔天凱認為，只要「一個中國」原則受到尊重，中國願意與美國談判其他任何問題，只要沒有人挑戰「一中原則」，就無必要使用武力；但若有人挑戰「一中原則」，戰爭風險將大增。他希望美國政客有足夠智慧和常識，不輕易鼓吹戰爭；又形容今次元首會晤將是兩國避免對抗和誤判的機會，可以推動兩國在多項具體議題上取得進展，包括軍事交流方面。

岸田文雄稱或舉行中日首腦會談 中國傳媒昨日報道，中美對外教育合作組織近日舉行合作對話會，雙方認為人文交流在中美雙邊關係發展發揮重要作用，特別是教育交流，鼓勵兩國高等教育機構恢復交往，並不斷發展深化合作。會後發表的共同聲明表示，雙方決定將對話會發展為長效機制，在對方國家輪流舉辦，計劃明年在中國舉辦下次對話會；長期目標是讓彼此更好地了解對方面臨的挑戰和機遇，並幫助雙方學界解決問題，實現預期。

另一方面，日本傳媒昨天報道，日本首相岸田文雄與公明黨黨魁山口那津男會面時提到，稍後訪問美國期間可能舉行中日首腦會談，他表示希望能夠創造對話機會。本報綜合報道

美國要求中國不要干預美國選舉；圖為美國選民在票站投票。（中新社圖片） 中美元首會晤預料討論議題 沙利文 亞太經濟合作組織會議在三藩市舉行。 崔天凱