與那國島人 憂為戰爭準備

日本沖繩縣與那國島周日舉行防災訓練，由陸上自衞隊參與。與那國島與台灣一海之隔，相距只有約110公里，有居民在訓練現場舉起標語，要求「不要做戰爭準備」。有與那國島農戶表示，雖然災害救助是好事，但想到訓練可能是設想突發事態，就感到擔憂。（綜合報道）