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欠稅風波 日本副財相請辭
日本財務副大臣神田憲次日前捲入欠稅風波，昨日遞交辭呈獲批。這是首相岸田文雄9月改組內閣後，第3名請辭的政府高層，勢進一步打擊支持率低迷的岸田內閣。上周有日媒揭發神田擔任董事長的公司曾因欠稅而遭扣押土地和物業。他其後於國會承認錯誤，立憲民主黨黨魁泉健太要求他立即辭職。（綜合報道）
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