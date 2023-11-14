狠批警方偏袒親巴人示威 柏斐文遭革職

【本報綜合報道】英國首相辛偉誠昨日革除內政大臣柏斐文的職務，疑與她日前在未經辛偉誠批准在報章發表文章批評警方處事偏頗有關。知情人士指，辛偉誠要求柏斐文徹底離開政府，她接受要求。辛偉誠隨即局部重組內閣，由外交大臣祁湛明接任內政大臣，前首相卡梅倫出任外相。

前首相卡梅倫再任外相 柏斐文上周撰文，指摘警方批准舉行親巴勒斯坦示威活動是雙重標準，又指示威者是暴徒。她其後備受抨擊，被指煽動仇恨分化，損害警方名譽，有聲音要求辛偉誠把她革職。被革職後，柏斐文指出任內政大臣是一生中最大榮幸，將於稍後交代更多。

英媒拍到，卡梅倫當日早上現身唐寧街10號首相府，由於卡梅倫並非下議員，據報辛偉誠安排他出任上議員，讓他能擔任內閣職務。卡梅倫於2010年5月起出任首相，為壓服保守黨內疑歐派，決定於2016年6月24日進行脫歐公投，公投以52%贊成脫歐獲得通過，卡梅倫引咎辭去保守黨黨魁及首相職務，由文翠珊接任。2016年9月12日，卡梅倫辭去下議院議員職務。英國其後陷入脫歐亂局，卡梅倫被指為始作俑者。

卡梅倫任首相期間立場親華，大力推動與中國在經貿等領域合作，時任財相歐思邦在2015年9月訪華時形容英中關係進入「黃金時代」，英國可成為中國在西方的最佳夥伴。同年10月，事隔10年再有中國領導人訪英，是中英關係高峰。