美日韓下月共享數據 應對朝核

斥試射軍事衞星 與俄武器交易 美國、日本及南韓同意，將按計劃於12月啟動即時共享北韓導彈預警數據計劃。三國一致譴責北韓利用彈道導彈技術試射軍事偵察衞星，並與俄羅斯展開軍事武器貿易。三國強調為了引導北韓實現完成無核化，包括中俄在內的國際社會須認真落實聯合國安理會決議。

美國國防部長奧斯汀與南韓國防部長申源湜周日共同出席會議，日本防衞大臣木原稔以視訊方式與會。三人探討共同應對北韓核導威脅的方案並達成協議，商定年內制訂多年三邊演練計劃，從明年1月起實施更高效、更具系統的三邊聯演。三國將緊密保持合作，力爭實現北韓完全無核化目標。

奧斯汀與申源湜同日舉行第55次美韓安保會議，正式簽署經過修改後的《定制型威懾戰略》，同場發表《美韓同盟國防願景》，把北韓定為最根本且迫切的威脅。修訂的《定制型威懾戰略》或就北韓可能使用核武或大殺傷力武器，提出動用美國核武能力在內所有美韓同盟能力的應對方案。

申源湜警告北韓若發動戰爭，金正恩政權將面臨覆滅，取而代之的是南韓主導、基於自由民主基本秩序的兩韓統一。他指美韓同盟是全球最強大的同盟，兩國聯軍正以「今夜就開戰」的姿態，維持堅定的應對態勢。奧斯汀表示，美韓就終止韓朝《九一九軍事協議》交換意見，將通過緊密協商處理。

另一邊廂，南韓聯合參謀本部議長金承謙與美國參謀首長聯席會議主席布朗，共同主持第48次美韓軍事委員會會議。布朗重申美國向南韓提供延伸威懾，切實履行協防責任的承諾。雙方一致認為，兩國應基於《美韓共同防禦條約》建構比任何時候都更強有力的聯合防衞體系。

朝促聯合國軍司令部解散 北韓外務省裁軍和平研究所透過朝中社昨發表公報，批評南韓和聯合國軍司令部成員國召開防長會議，認為聯合國軍司令部早應在數十年前解散。南韓統一部具炳杉指出，聯合國軍司令部在過去70多年為維護南韓的自由與和平發揮核心作用，是國際團結合作的典範。本報綜合報道