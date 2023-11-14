加薩兩大醫院 捱炸停運 千計平民瀕斷魂

以色列地面部隊繼續進攻巴勒斯坦加薩地帶北部地區，加薩地帶規模最大兩間醫院周日宣布，由於燃料、藥品耗盡及持續受轟炸，所以需要停止運作。世界衞生組織形容情況危急及危險，呼籲交戰雙方立即停火、國際社會不能夠袖手旁觀。以色列國防軍宣稱受回教激進組織哈馬斯干預，無法向醫院提供燃料。

加薩地帶規模第一大的希法醫院及第二大的聖城醫院同時宣布停止運作，希法醫院一名神經外科醫生周日向卡塔爾半島電視台表示，由於醫院停水停電及沒有安全離開通道，不論是病人抑或職員均面對「災難性」的形勢，直言這個局面不能夠長久下去，「需要緊急介入拯救職員及病人」。報道提到，同樣在加薩地帶北部地區的卡邁勒‧阿德萬醫院，院方主管指由於主要發電機已經耗盡燃料，目前暫停運作。

希法醫院上周五至今，有3名護士死於以色列國防軍轟炸及附近衝突，另有12名病人因醫院停電而死亡，包括兩名早產嬰兒；加薩地帶衞生部稱死亡的早產嬰兒有3名。世界衞生組織表示，現時有600名至650名病人、200名至500名醫護人員、大約1,500名逃避戰火的民眾身處醫院，他們沒有安全通道離開而被困上址。加薩地帶衞生部聲稱，希法醫院36名嬰兒因欠缺可以運作的恒溫箱，現正面臨死亡的風險。

世衞指缺水電 敦促停火 世界衞生組織總幹事譚德塞表示，世界衞生組織成功與希法醫院的醫護人員取得聯繫，指醫院已經連續3天沒有水電供應，互聯網連結服務亦非常差，嚴重影響世界衞生組織提供必需的服務。他形容上址無法以醫院的模式繼續運作，又指對於被視為安全避風港的醫院，淪為死亡、毀滅、絕望的場景，國際社會不能夠保持沉默。

國際醫療組織無國界醫生周日引述身處加薩城的職員指，希法醫院周邊地區的敵對活動沒有停止，街上出現死屍，目擊有人被槍擊；雖然見到有人受傷及聽到他們哭求幫助，「但我們根本甚麼都做不到，因為出去外面實在太危險」。無國界醫生再次呼籲立即停止攻擊醫院、立即停火，同時為希望離開醫院的人士提供安全通道。

以方指哈馬斯阻供燃料 以色列國防軍周日表示，願意協助撤走在希法醫院的初生嬰兒，更稱在醫院門口放置300公升燃料，但有關行動受哈馬斯阻止。哈馬斯否認指控，反指該醫院由加薩地帶衞生部管理。希法醫院主管批評，以色列提供的燃料數量只夠30分鐘電力使用。以色列國防軍曾經發放模擬片段，指控希法醫院是哈馬斯恐怖活動的主要總部。本報綜合報道

以色列士兵宣稱向希法醫院提供燃料。 加薩北部主要醫院