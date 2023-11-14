以國軍頭飛越加薩 向前線演講
【本報綜合報道】以色列國防軍對巴勒斯坦加薩地帶展開地面行動之際，總參謀長哈列維中將周日乘坐軍機飛越加薩地帶觀察地面戰況，透過無線電演講激勵士氣。
在以色列空軍參謀長蒂什勒准將、第100中隊隊長謝伊中校陪同下，哈列維登上軍機視察前線戰鬥。以軍第1戈蘭尼步兵旅士兵在地面揮舞軍旗，向哈列維的座機致意。哈列維以無線電與戈蘭尼旅旅長帕萊（Yair Palai）上校通話，他稱：「告訴你所有部下，你正在做一項重要工作，每個人都支持你，整個以色列國防軍都在支援你推進，直至取得勝利。」
以色列國防軍估計，在加薩地帶的回教激進組織哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動聯軍人數在1.5萬人至5萬人之間。以軍第401裝甲旅上周五摧毀哈馬斯沙提難民營的「巴德爾」前哨基地，擊斃150名武裝分子，取得單日最大戰果。在加薩地帶另一場戰鬥中，以軍共有6人陣亡，其中4人來自預備役第551傘兵旅，另外兩人來自第84吉瓦提步兵旅。陣亡以軍包括一名少校，他隸屬第551傘兵旅。
地面戰以來44兵亡
自以色列對加薩地帶發動地面行動以來，截至周一累計有44名士兵陣亡。以色列國家安全局周日表示，國防軍在加薩地帶拘捕大約20名哈馬斯成員，他們將被帶回以色列接受問話。以色列國防軍周日證實，地面部隊與海軍合作，成功奪得加薩港。
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