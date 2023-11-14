美軍直升機墜毀 撤僑計劃曝光

【本報綜合報道】美國歐洲司令部周日證實，一架軍用飛機上周五在東地中海墜毀，造成5人死亡；美國傳媒引述美方官員指，涉事軍機是陸軍特種作戰部隊直升機。事件披露美方特種作戰部隊部署塞浦路斯，準備隨時執行撤僑及拯救人質任務。

美國歐洲司令部沒有說明墜機機型，僅指事發時屬於軍事訓練其中一環的例行性空中加油任務。美國傳媒報道，涉事軍機是MH60直升機，隸屬於陸軍第160特種作戰航空團，載有陸軍特種作戰部隊；直升機在塞浦路斯海岸墜毀，失事原因正在調查。報道指，五角大樓從聯合特種作戰司令部調派特種作戰部隊到塞浦路斯，包括陸軍三角洲部隊及海軍海豹突擊隊第6分隊，隨時候命撤走在中東地區的美國公民。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日大規模越境攻擊以色列，並擄走大批擁有外國公民身份的以色列平民。美國政府目前無計劃向以色列或加薩地帶派出地面部隊，但在塞浦路斯的特種作戰部隊曾經接受拯救人質的訓練，必要時可以出動救人。根據美國增兵中東地區的計劃，目前在東地中海的主要兵力是福特號航空母艦打擊群；根據周日拍攝的衞星圖像，福特號航空母艦打擊群位於塞浦路斯西南方海域。