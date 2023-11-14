美再空襲敍東 殺7名親伊朗武裝

【本報綜合報道】美國國防部周日在總統拜登指示下，轟炸敍利亞東部地區兩個地點，回應伊朗革命衞隊及其附屬組織持續攻擊駐守伊拉克及敍利亞的美方人員。這是美軍自上月26日以來第3次同類行動，消息指今次行動炸死6名至7名武裝分子。

美國國防部長奧斯汀在聲明表示，美國軍隊空襲目標是一個訓練設施及一間安全屋，分別位於敍利亞代爾祖爾省阿布凱馬勒及邁亞丁兩個城市附近。他強調，美方人員安全是拜登的最優先事務，今次下令空襲表明美國保衞國家、其人員及利益。美國國防部高級官員向傳媒透露，美國空軍F15E戰鬥轟炸機發動空襲，一批伊朗勢力的武裝分子死亡，第二個空襲地點出現二次爆炸，顯示上址存放大量武器及彈藥。

自以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日爆發新一輪衝突以來，美國上月26日及本月8日已經兩度空襲敍利亞東部地區，目標都是伊朗革命衞隊及其附屬組織。美國國防部周日亦公布，自上月17日以來，駐守伊拉克及敍利亞的美方人員已經累計遭受至少48次攻擊，導致至少56人受傷，其中大約一半出現創傷性腦損傷。

駐敍基地捱炸 數美兵亡 根據美國此前公布的增兵計劃，美方將向中東地區調派防空導彈系統。美國國防部周一發布的照片，顯示一個美國陸軍愛國者防空導彈系統部署在中央司令部轄區一處「不公開地點」，該系統用於增強防空能力，保護及捍衞聯軍盟友及地區夥伴。

黎巴嫩傳媒報道，美國最新一輪空襲後，代爾祖爾省科尼科油田一處美軍基地遭15枚火箭彈襲擊，數名美軍士兵喪生；哈塞克省沙達迪美軍基地遭3架無人機襲擊。