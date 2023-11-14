拜登與卡塔爾國王通話 爭取釋人質

塔 米

【本報綜合報道】美國總統拜登周日與卡塔爾國王塔米通電話，兩人同意促使巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯釋放所有人質。

拜登感謝卡塔爾及塔米為人質獲釋所作的努力，當中包括兩名美國人。他譴責哈馬斯扣押人質，當中包括一名3歲美國兒童，其父母上月7日被哈馬斯殺害。白宮國家安全顧問沙利文表示，美方正在與以色列、卡塔爾、埃及就人質獲釋，展開積極、深入談判，雖然不知道人質的生死狀況，但確認美國9名公民及一名永久居民失蹤。

沙利文又指，希望在談判桌上採取必要措施，確保美國人在內所有人質獲釋。一名美國官員透露，白宮國家安全委員會中東及北非協調員麥格克周二訪問比利時、以色列、沙特阿拉伯、約旦、卡塔爾。

以總理一度稱與哈馬斯達協議 以色列總理內塔尼亞胡周日接受美國傳媒訪問，透露以哈雙方可能就人質釋放達成一項協議。惟他發言前不久，哈馬斯宣布停止釋放人質的談判，原因是以軍空襲加薩地帶希法醫院。內塔尼亞胡此前多次強調，「沒有人質獲釋就沒有停火」的立場。