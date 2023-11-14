以色列隨時攻打黎巴嫩 美國頭痕

加薩戰事正酣 衝突升溫 以色列忙於應對西南部巴勒斯坦加薩地帶戰事之際，在北部接連與黎巴嫩武裝組織真主黨交火；邊境地區周日再度遇襲，合共造成軍民一人死亡及20人受傷。以色列國防軍稱已經有作戰計劃改變當地安全形勢，消息指美國擔心以方試圖挑釁真主黨，為在黎巴嫩發動更廣泛戰爭製造藉口，讓其他國家捲入其中。

以國邊境遇襲 1死逾20人傷 真主黨當天攻擊以色列北部邊境社區多維夫（Dovev）及梅納拉（Menara），其中多維夫有多輛汽車被反坦克導彈擊中；14名傷者當中有部分是電力公司職員，他們當時到場準備維修此前在真主黨攻擊損毀的電纜。電力公司周一證實，其中一名受傷的56歲男職員死亡。以色列國防軍其後作出報復，空襲黎巴嫩南部地區多個真主黨設施，包括一個武器庫，目標同時包括策動上述對平民襲擊的真主黨小組據點。

與此同時，真主黨對梅納拉發動迫擊炮攻擊，以色列國防軍證實7名士兵受傷，他們傷勢輕微；事後由軍方轉移至安全地點接受救護人員治療，之後轉送醫院。以色列國防軍同時表示，大約15枚火箭從黎巴嫩射向以色列北部地區，其中4枚火箭因存在威脅，被鐵穹導彈防禦系統攔截；其餘落在空曠地方，沒有造成傷亡或損毀。

以色列傳媒指截至周日，北部地區邊境衝突已經造成以色列一方8人死亡，其中6人是士兵，餘下兩人是平民；黎巴嫩一方累計超過80人死亡，其中至少71人是真主黨成員、8人是巴勒斯坦恐怖分子、一名英國路透社記者，另有數量不明的平民死亡。以色列政府多次警告真主黨不要把黎巴嫩捲入戰爭，否則將是犯下嚴重的錯誤。

對於真主黨新一輪攻擊，以色列國防軍聲言早有作戰計劃，改變北部地區安全形勢，確保居住當地的國民對重返家園感到安全。以色列傳媒報道，國防軍正在準備對真主黨發動密集及重大的攻擊作為回應，同時準備應對真主黨受襲後，可能對以色列北部及中部地區實施火箭攻擊；國防軍估計，北部地區爆發戰爭將是難以避免。

真主黨從敍遠距攻擊以 美國傳媒周日報道，白宮指示美國國防部長奧斯汀向以色列國防部長加蘭特，表達美方對以方升級以黎局勢的的憂慮。奧斯汀要求加蘭特解釋以色列國防軍對黎巴嫩的空襲，並促請對方避免導致與真主黨全面開戰。加蘭特表示，以色列的政策是不與黎巴嫩開啟第二戰線，亦認為不會出現第二戰線，但提到真主黨加強攻勢，包括從敍利亞攻擊約563公里外的以色列紅海城市埃拉特，形容「真主黨正在玩火」。本報綜合報道

真主黨對多維夫發動反坦克導彈攻擊。 加薩地帶北部地區發現哈馬斯裝備。 以色列國防軍直升機撤走在加薩地帶作戰受傷的士兵。 加蘭特 以色列國防軍在加薩地帶北部地區發現哈馬斯地道。 以巴衝突與中東地區最新局勢（截至11月13日）