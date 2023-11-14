入稟催債 東主獲賠1600隻鵝

【本報綜合報道】黑龍江省大慶市肇源縣人民法院近日執結一宗民間借貸糾紛案，由於被執行人名下並無可供執行財產，遂以其飼養的1,600餘隻大鵝抵頂執行款及部分違約金，其餘違約金申請人自願放棄。

被執行人名下無財產 被執行人孫×、薄×早前合夥經營一間餐飲店，期間多次在宋×經營的水產經銷處賒欠貨物，總計10萬元（人民幣‧下同，約10.7萬港元）。由於多次催債無果，孫×、薄×及擔保人被宋×上訴至法院，需要給付宋×貨款10萬元及違約金兩萬元（約2.1萬港元），擔保人負連帶責任。3人拒不履行還款義務，宋×申請強制執行。

雙方達成「以鵝抵債」的執行和解協議，考慮到鵝雛太小，法官採取「活封」方式，允許孫×繼續飼養鵝雛至足以出售變現。100天後鵝雛長大，經過秤重、核算、裝車，成鵝被送往收購廠，每隻價格約60元（約64港元）。宋×稱，看到大鵝順利拉走，心裏非常高興，法院主動想辦法解決問題，維護雙方利益，對此十分感激。