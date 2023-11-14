多種呼吸道病夾擊 衞健委憂惡菌交織

國家衞健委昨日舉行記者會，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，近期國內新冠病毒感染疫情整體呈波動下降趨勢。國家衞健委發言人米鋒指出，隨着各地陸續入冬，呼吸道疾病已經進入高發季節，多種呼吸道疾病交織疊加，要密切關注肺炎支原體、新冠感染、流感、登革熱、諾如病毒感染等流行情況，加強監測預警，掌握病毒活動強度、病毒變種等變化。

新冠病例連續10周降 王大燕稱，今年8月下旬至今，全國報告新冠病毒感染病例數連續10周下降，各地發展門診哨點醫院新冠病毒核酸檢測感染率也均呈持續下降趨勢。

監測數據顯示，目前全球和中國流行的新冠病毒變種株都屬於Omicron變種株，最新一周採樣的病毒測序結果顯示全部為Omicron XBB的亞分支，未發現生物學特性發生明顯改變的變種株。

肺炎支原體呈低齡化 北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，肺炎支原體是中國5歲及以上兒童最主要的社區獲得性肺炎的病原體。與往年相比，今年肺炎支原體流行呈低齡化趨勢，3歲以下的兒童也有感染，但從病情沒有明顯加重。對於網絡有人建議家長給感染肺炎支原體的孩子吃阿奇霉素，北京兒童醫院主任醫生王荃強調，阿奇霉素對病毒感染是無效的，孩子的臟器功能發育不健全，濫用藥物可能造成一些不良反應，尤其是有可能造成臟器損害等。

關於如何預防感染此類呼吸道傳染病，王大燕表示最經濟的方式是接種疫苗，透過接種流感疫苗可以有效減少感染、發病和重症發生的風險，其次是健康的生活方式、養成良好的個人衞生習慣，保持家庭和工作場所的環境清潔，以及長者、兒童、孕婦、慢性病患者這些高風險族群，要盡量少去人群密集的公共場所；室內定期開窗通風。家庭中如果有呼吸道感染的患者，在照顧患者的時候要注意戴口罩。本報綜合報道

米鋒