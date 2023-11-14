浙江通緝緬北電騙頭目 兩大家族成員傳落網

浙江省溫州市公安局周日通緝緬甸北部果敢自治區電訊網絡詐騙犯罪集團重要頭目，包括明學昌、明國平、明菊蘭及明珍珍。同日凌晨網傳多條影片，內容是多名電騙頭目落網後公開懺悔，當中包括果敢四大家族之一魏家公子魏清濤、劉阿寶的胞弟劉正琦，以及在緬北勢力強大的明學昌之女婿畢會軍；有傳魏清濤是10月1日在內地被捕。

拍片籲釋放園區中國人 三人懺悔內容類同，魏清濤表示目前在中國一切都好，叫家人放心，指自己這段時間以來認真思考了很多問題，明白搞電騙賺的都是中國老百姓養老錢，還有一些是看病錢，甚至是救命錢。電騙導致多少家庭支離破碎，傾家蕩產。他呼籲家族絕不能再從事電騙活動，決不能再對中國人民造成傷害了，這次中國政府下定決心，不清除電騙，絕不收兵。他說，目前緬甸當地正爆發戰亂，隨時可能造成很嚴重的傷亡，叮囑家人要抓住最後機會，趕快打開園區，把園內的中國人主動交回中國。如果在園區出現中國人傷亡，家族將無法承擔後果，中國政府一定會讓他們血債血償。

果敢四大家族有以白所成為首的白家、魏超仁為首的魏家、劉國璽為首的劉家、劉阿寶為首的劉家。四大家族控制着緬甸果敢自治區老街所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事詐騙活動分子的靠山。明家雖然不是果敢四大家族，但勢力非常強大。

謠傳電騙頭目孫兒讀北大 有網民發現明學昌今年1月曾為孫兒明光忠舉辦「北大錄取升學宴」。北京大學宣傳部昨日澄清，明光忠不是北大學生，情況不屬實。網傳明光忠收到北京大學錄取通知書，寫道：「緬甸明光忠，我們高興地通知你，北京大學同意接受你於2023年9月至2027年7月，作為本科生來我校經濟管理學院學習，授課語言為漢語。」網上亦流傳多張明學昌與明光忠於今年1月30日在升學宴上慶祝的照片。本報綜合報道