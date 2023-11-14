重慶前副市長違紀 開除黨籍

拉幫結派 大搞迷信活動

調查發現，熊雪在重大原則問題上不同黨中央保持一致，拉幫結派，政績觀扭曲，搞形式主義、虛報造假，對抗組織審查，大搞迷信活動；接受可能影響公正執行公務的宴請和服務；在組織談話函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報；不正確履行職責；家風不正，對配偶不管不教；貪得無厭、腐化墮落，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，將公權力異化為牟取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地獲批等方面牟利，並非法收受巨額財物。