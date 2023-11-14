重慶前副市長違紀 開除黨籍
【本報綜合報道】重慶市政府前黨組成員、副市長熊雪今年5月因嚴重違紀違法受查，中央紀委監委昨日公布，熊雪因嚴重違反黨紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予開除黨籍處分。
拉幫結派 大搞迷信活動
調查發現，熊雪在重大原則問題上不同黨中央保持一致，拉幫結派，政績觀扭曲，搞形式主義、虛報造假，對抗組織審查，大搞迷信活動；接受可能影響公正執行公務的宴請和服務；在組織談話函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報；不正確履行職責；家風不正，對配偶不管不教；貪得無厭、腐化墮落，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，將公權力異化為牟取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地獲批等方面牟利，並非法收受巨額財物。
中央按規定取消熊雪享受的待遇，將收繳其違紀違法所得，涉嫌犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
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