鎮長開會向台下擲水樽受查

【本報綜合報道】海南省海口市東山鎮東星村委會近日舉辦土地整治項目工作協調會，網上流傳鎮長在會上怒擲水樽，台下有村民隨即拍枱回應。鎮政府上周六表示，已經成立小組核查事件，強調水樽沒有擲中村民，現場也無爆發肢體衝突。

台下村民見狀拍枱回懟 網上流傳影片顯示，會場比較嘈雜，主席台一名幹部突然把水樽重重地摔在桌上，又對台下怒斥「聽我說話」。台下多人拍桌子，又站起來指向主席台，情緒激動，工作人員在場維持秩序。相關部門人士指出，涉事影片不完整，鎮長起初說了一句「你們讓我把話說完」，台下就有人拍枱。該人士解釋，最近當地開展土地整治工作，會前相關部門按照程序弄清楚事情，但開會時台下有人不認可，政府開會批評涉事幹部，要求他們注意日常工作方式。

鎮政府人員稱，經初步了解，當天在會上擲水樽者是鎮長符××。對於會上發生爭執的起因及會議結果等，該人員表示不太清楚。符××向內地傳媒承認擲水樽，已經按照程序向領導和有關部門匯報。