台製擎天巡航導彈交軍方部署
【本報綜合報道】台灣傳媒上周六報道，台灣射程最遠2,000公里、可以涵蓋北京的擎天超音速巡航導彈，已經啟動量產計劃及完成數套發射與控制台系統，開始撥交台灣空軍特種導彈部隊部署。
射程2000公里 涵蓋北京
報道指，美國今年起對台灣開放導彈製造技術及生產推進劑等關鍵原材料設備。擎天導彈的研發與作戰測評在去年中完成，導彈產量達成第一階段突破個位數目標，明年執行第二階段計劃，加速量產讓導彈數量倍增。擎天導彈是目前台灣中科院研製各式導彈中，射程最遠及體積最大者。它以衝壓引擎為主體，本體類似加大版雄風三型超音速反艦巡航導彈。每輛導彈發射車只運載一枚擎天導彈，發射車採用捷克12×12特種輪型車還是8×8拖車頭牽引車仍然未有定案，最終由台灣國防部決定。
擎天導彈最初代號為雲峰二型導彈，最早1996年台灣海峽危機後，由時任台灣總統李登輝下令研發，過去長期被台軍視為高度機密。國民黨立委江啟臣前年在國防委員會上詢問擎天導彈性能，但國防部長邱國正拒絕透露。
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