三藩市清露宿者帳篷 料峰會後故態復萌

【本報綜合報道】美國加州三藩市上周六起主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，原先市中心街道的露宿者、癮君子和帳篷均消失無蹤，換上鐵網圍欄和執勤警員。有市民指出，露宿者只是暫時被趕到城市另一角，預計峰會結束後露宿者和道友問題將故態復萌，當地需要長久的解決方案。

缺長遠方案 一直執法不力 市政府在峰會前夕重點整治田德隆和市場南一帶7個十字路口的市容，增派警力清理帳篷。市場南居民溫恩（Ricci Lee Wynne）表示，過往每天都看到癮君子吸食芬太尼和海洛英後昏倒街頭，如今行動反映市政府一直有能力整治，卻只做最低限度工作；又預計當峰會結束後，警力就會減弱，帳篷也會重現街頭。

居於峰會警戒區外的梅斯尼克（Adam Mesnick）批評，警方驅趕露宿者時未提供長期解決方案，露宿和吸毒問題只是被推到他所在的地區，毒品活動已經相當飽和，市政府只是善於製造假象。

三藩市首席驗屍官辦公室上月公布，該市今年過量吸毒致死人數或達到破紀錄的800人。