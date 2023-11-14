傳拜登拒明確反台獨 中美將不發表聯合聲明

料兩國元首三藩市會面逾4小時 中國國家主席習近平與美國總統拜登將於美國時間周三在加州三藩市會晤，美方近日淡化外界對峰會的期望，指不會有重大共識，特別是兩岸局勢仍然緊張，美國與台灣明年均舉行大選，意味中美關係會顛簸，所以有需要加強高級別溝通。英國傳媒指，中方希望拜登明確反對「台灣獨立」，但他只會清晰地進一步闡明涉台訊息。

《金融時報》引述白宮報道，中美元首在會後不會發表聯合聲明，分析指這顯示雙方在根本性的議題上仍然存在很大分歧。對於中方希望拜登表達對「台灣獨立」的反對立場，而非慣用字眼「不支持」，知情人士指拜登沒有考慮改變原有做法，他將向中方重申支持「一個中國」政策，表明北京干預台灣大選將引發極嚴重憂慮。

涵蓋南海毒品AI議題 報道續指，峰會將歷時逾4小時，採用即時傳譯。雙方還討論南海、美國限制技術出口、毒品芬太尼、人工智能等。中美元首不會一起用膳，中國領導人將與美國商界領袖共進晚餐，中方希望緩解美國商界對投資中國的疑慮；20多名艾奧瓦州馬斯卡廷民眾出席，包括蘭德（Sarah Lande）。

三藩市中美元首會晤距離上次在印尼峇里島會面一年，美國官員指今次「不是討論很長的結果清單」，目標只是關於管理兩國競爭關係，預防衝突的下行風險，確保溝通渠道保持開放。美國前副助理國務卿華自強認為，中美元首都想以最低成本防止兩國關係下行，但面對台灣問題、科技政策等因素，到底能夠令關係穩定多少。

另一方面，白宮國家安全顧問沙利文周日接受美國傳媒訪問時表示，拜登決心與中國重建軍事關係，認為這符合美國的國家安全利益，軍隊之間的溝通對於負責任地管理競爭是必要，美方需要這些溝通管道，這樣就不會有錯誤、誤判或溝通不良。

中國外交部發言人毛寧周一指，中國不尋求改變美國，美國也不應該尋求塑造或改變中國，希望美方把不尋求「新冷戰」、無意與中國衝突等承諾落實處，共同推動兩國關係重返健康穩定發展軌道。她指大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。毛寧強調台灣海峽現況是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力；解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外部干涉。至於南海爭端，她表示「不是中國的領土，多一寸我們都不要，中國的領土，我們一寸也不會放棄」。美國財政部長耶倫周一在三藩市亞太經濟合作組織（APEC）峰會上，會見中國財政部長藍佛安，雙方就中美經濟和金融工作交流意見。本報綜合報道