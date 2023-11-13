傳承數千年 內地添3項農業文化遺產

包括種植板栗白薑楊梅

河北寬城傳統栗栽培系統擁有超過3,000年歷史，是以栗栽培為核心，作物、藥材、家禽等合理配置的複合種養體系，居民因地制宜創造立體種養等技術體系，有效保護當地農業物種和生物多樣性。安徽銅陵白薑種植系統則有逾2,000年歷史，居民在長期生產實踐中創造薑閣保種催芽、高畦高壟種植、芭茅搭棚遮陰等3種獨特的傳統生產技術。