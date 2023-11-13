傳承數千年 內地添3項農業文化遺產
【本報綜合報道】農業農村部上周六表示，中國河北寬城傳統板栗栽培系統、安徽銅陵白薑種植系統和浙江仙居古楊梅群複合種養系統順利通過專家評審，正式獲聯合國糧農組織列為全球重要農業文化遺產。截至目前，中國全球重要農業文化遺產增至22項，數量持續保持世界首位。
包括種植板栗白薑楊梅
河北寬城傳統栗栽培系統擁有超過3,000年歷史，是以栗栽培為核心，作物、藥材、家禽等合理配置的複合種養體系，居民因地制宜創造立體種養等技術體系，有效保護當地農業物種和生物多樣性。安徽銅陵白薑種植系統則有逾2,000年歷史，居民在長期生產實踐中創造薑閣保種催芽、高畦高壟種植、芭茅搭棚遮陰等3種獨特的傳統生產技術。
浙江仙居古楊梅群複合種養系統屬「梅—茶—雞—蜂」有機結合的複合型山地農業模式，仙居為世界人工栽培楊梅起源地之一，具1,600年楊梅栽培史。當地多年來累積數量眾多、種類多樣、品種豐富、譜系完整的古楊梅種質資源，現存超過1.3萬棵百年以上古楊梅樹。
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