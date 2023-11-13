回到4世紀體驗繁華 虛擬遊覽古羅馬

羅馬古城歷史悠久，建築物的風格更是別樹一幟，吸引不少人慕名前往意大利一睹風采。美國印第安納州一間公司近日推出一款線上虛擬遊覽羅馬古城的程式，研究人員重新構建公元4世紀、正值鼎盛時期的古羅馬城市面貌，人們即使不出外旅遊，也能觀摩和體驗其文化。

睹鬥獸場萬神廟 歷時近2句鐘 該程式主要描繪公元320年古羅馬發展鼎盛時期的城市面貌，在13.6平方公里的土地上構建了7,000座建築物，共設61個站點，包括羅馬鬥獸場、萬神廟、奧古斯都家族陵墓及浴場等著名建築物，遊覽全程歷時1小時52分鐘。該公司在聲明中指出，當時羅馬古城的人口、建築物及紀念碑數量均達到頂峰時刻，估計約有100萬市民居住。

項目領導者兼數碼考古學家弗里舍（Bernard Frischer）指，公司希望通過虛擬遊覽體驗，讓民眾能以輕鬆有趣的方式了解古羅馬及其文化遺產，並強調其目標並非取代旅遊業，而是增強它，如讓歷史文化愛好者足不出戶便能探索主要歷史遺迹。遊客旅行前也能以此作準備，加深認識將要參觀的地方，安排更合適行程，教師亦可帶領學生虛擬旅行，了解課本所述的資訊及文化。本報綜合報道

公司重新構建虛擬古羅馬城市面貌。 虛擬面貌包括羅馬鬥獸場等場景。 弗里舍 虛擬描繪的古建築物非常壯觀。