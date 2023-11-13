菲發現6遺體疑被綁華人

菲律賓馬尼拉以南文珍俞巴市上月底有6名中國公民被綁架，包括至少一名未成年人，案件懷疑涉及離岸博彩。菲律賓警方近日先後發現6具遺體，初步判斷其中兩名遇害者為中國人，暫未確認是被綁架者。據悉，被綁架的包括在菲華人慈善組織擔任會長的曾先生夫婦、曾先生的哥哥夫婦及其12歲兒子。（綜合報道）