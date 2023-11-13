兩岸國際

緬前內政部長涉貪判囚

緬甸官媒上周六報道，軍事法院裁定前國家管理委員會成員、副總理及內政部長梭突貪腐罪罪名成立，判囚5年監禁。梭突涉嫌利用職權，指示下屬向在緬甸營運公司發放護照，從中收受賄賂，未能遵守內政部員工福利基金財務規則及規定。（綜合報道）
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