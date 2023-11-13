傳協調炸北溪管道 繞過總統烏上校被捕

連接俄羅斯及德國的波羅的海北溪1號及2號天然氣管道，去年9月突然爆炸導致大量甲烷外洩。美國《華盛頓郵報》上周六報道，一名烏克蘭軍官在事件中扮演關鍵角色，他接受一名上級命令，而後者向烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內報告。有知情人士稱，破壞行動是繞過烏克蘭總統澤連斯基下令，直接向扎盧日內匯報。

48歲的烏克蘭特種作戰部隊上校切爾文斯基（Roman Chervinsky）是炸毀北溪管道行動協調人，他負責為一個6人小組提供後勤及支援。小組成員以虛假身份租用一艘帆船，使用深海潛水設備在天然氣管道上放置炸藥。切爾文斯基並非單獨行事及策劃行動，他向烏軍少將哈努什恰克（Viktor Hanushchak）匯報，後者直接與扎盧日內溝通。

美失策未阻烏軍行動 荷蘭軍事情報和安全局去年6月曾收到烏克蘭企圖破壞北溪管道的情報，美國中央情報局透過中間人向扎盧日內表明反對行動。美國官員以為行動取消，但最終發現只是延遲3個月，並更改原有計劃的出發地點。惟計劃多個關鍵要素保持不變，包括爆破小組人數、租用帆船、使用深海潛水設備及虛假身份。美國有時會私下譴責烏克蘭對俄羅斯的攻擊，擔憂戰爭升級，但無法每次阻止。

曾洩密致同袍被炸傷 切爾文斯基曾在烏克蘭國防部情報總局、國家安全局擔任高級職務，與重要軍事及安全領袖有密切的業務和個人關係。自俄烏戰爭爆發後，切爾文斯基率領烏克蘭特種作戰部隊，在俄羅斯佔領區展開反抗活動。他今年4月因未經許可擅自行動洩露烏克蘭機場座標，導致一名烏軍士兵死於俄軍火箭彈攻擊，多達17人受傷。他目前因涉嫌濫用職權，關押在基輔一所監獄。他透過律師否認在北溪管道事件中扮演任何角色，指所有關於他參與襲擊的猜測都是俄羅斯宣傳，沒有任何根據。

斥澤連斯基政治報復 切爾文斯基強調自己奉命行事，被捕和起訴是因批評澤連斯基及其政府而受到政治報復。他曾公開懷疑澤連斯基親信、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）為俄羅斯間諜。知情人士指，烏克蘭針對俄軍的秘密行動，包括炸毀北溪、俄軍機師叛逃等，均繞過澤連斯基，行動計劃和執行直接向扎盧日內報告。本報綜合報道

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