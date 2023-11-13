太平洋島國論壇 華助建合作平台

【本報綜合報道】第52屆太平洋島國論壇上周一至上周五在庫克群島首都阿瓦魯阿舉行，中國政府太平洋島國事務特使錢波表示，中方將在助力太平洋島國繁榮發展、應對氣候變化等問題上作出有效行動，並根據島國的需求建立雙方的合作平台。

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中國傳媒昨報道，論壇逾600人與會，主題是「我們的聲音，我們的選擇，我們的太平洋之路」，圍繞氣候、海洋環境、可持續發展等多個議題，開展5天的議程討論和對話。論壇通過《太平洋區域氣候流動框架》，為政府規劃和管理氣候流動性問題提供實用指導。