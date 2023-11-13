特朗普稱拘押人蛇 拜登團隊斥極端

特朗普

【本報綜合報道】移民問題是美國2024年大選焦點，《紐約時報》上周六披露，前總統特朗普計劃一旦當選，將嚴格打擊非法移民，設立拘留營關押並驅逐他們，又打算剝奪他們在美國所生子女的公民權。總統拜登競選團隊抨擊特朗普計劃極端，其勝選方式是將賭注押在一個恐懼和分裂的國家上。

報道指，特朗普將重新實施他任內邊境政策，包括禁止回教國家公民入境，並以移民攜帶結核病等其他傳染病為由拒絕庇護申請。他又計劃在全國搜捕未經許可的移民，每年驅逐數百萬人出境；又打算重新指示聯邦特工、共和黨執政的州地方警察和國民警衞隊，調派到移民和海關執法部門。拜登競選團隊發言人穆薩警告，若特朗普再次當選，等待美國人民的將是可怕現實；他和其心腹的極端、種族主義、殘酷政策旨在煽動恐懼和分裂國民。

特朗普誤稱拜登為奧巴馬 另外，特朗普上周六在新罕布什爾州克雷蒙特發表演講，期間誤把拜登稱作為另一前總統奧巴馬。他當時說：「兩周前，他們採訪他（匈牙利總理歐爾班），問『你對奧巴馬總統有甚麽建議？整個世界似乎都在爆炸和內爆？』他（歐爾班）說『非常簡單，他應該立即辭職，他們應該讓特朗普總統接替他，他能夠保證世界的安全』」。