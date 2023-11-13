菲指華出動船隻38艘 阻仁愛礁補給

【本報綜合報道】中國海警上周五再次指控菲律賓艦隻非法闖入南海南沙群島仁愛礁海域，菲方反斥中方發射水炮阻礙補給任務。菲律賓海岸防衞隊上周六表示，中方這次在仁愛礁附近部署38艘船，總數創下新紀錄。

菲船駛入仁愛礁兩公里範圍 菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）稱，中方部署5艘海警船和5艘海軍艦艇，又透過船舶自動識別系統監測到12艘中國海上民兵船、肉眼觀察到16艘民兵船。他又指，其中11艘中方船隻實際參與攔截菲律賓補給船和海岸防衞隊護航船的行動，包括5艘海警船和6艘民兵船；批評其採取危險行動，阻攔菲方補給任務。

塔里拉又指，菲方護航船突破封鎖，駛入距仁愛礁不足兩公里內的海域，是歷來護送補給任務中距離最近的一次。被問及如何做到，塔里拉稱過去經驗令菲方人員的技巧更熟練，比中方更勝一籌。

另外，台灣立法院外交及國防、內政兩個委員會原定周四前往南沙群島太平島考察，但其後取消。內政委員會國民黨召委游毓蘭昨日表示，相關單位表示必須與菲律賓協商備用機場等相關事宜，因此將考察延至下月展開。