日本辦海上聯演 首邀菲作觀察員

美澳加參與 出動70艦艇及飛機 菲律賓今年多次就南海主權問題與中國爆發衝突，由日本海上自衞隊主辦的代號「年度演習」聯合海上演習，上周六在菲律賓海正式啟動，參與的國家還有美國、澳洲、加拿大，動用航空母艦及隱形戰機在內30艘軍艦及40架軍機。日方宣稱演習規模是1954年以來最大，今年首度邀請菲律賓以觀察員身份參與。

為期10天 否認針對中國 日本自衞艦隊司令官齋藤聰在美國海軍航空母艦卡爾文森號舉行的記者會表示，今次演習為期10天，有助強化日本海上自衞隊的任務執行能力，提升與美國海軍的共同反應能力及互操作性，並促進與澳洲皇家海軍、加拿大皇家海軍、菲律賓海軍的合作。他否認演習是明確針對中國，強調理念相同國家的強大合作，對維持印太地區穩定十分重要；又不點名提到海上安全威脅增多，包括試圖使用武力改變現狀。

齋藤聰形容，菲律賓對日本而言是「非常重要」的國家，坦言「我們希望未來一有機會就與菲律賓海軍合作」，但指菲方在最新一次與中國就南海問題爆發衝突前，已經決定參與今次演習。他重申，日本自衞艦隊繼續與美國第7艦隊，以及澳洲、加拿大、菲律賓等理念相同國家的軍隊緊密合作，以捍衞日本、確保地區和平及穩定、實現一個自由及開放的印太地區。演習亦處理網絡、太空、訊息戰等新威脅。

美國第7艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）認為，印太地區絕大部分國家是理念相同，對海上安全及繁榮都有着相同的想法，「只要我們的海軍愈常合作，我們的演習就愈多邊化，這個地區就更安全」；又指即使世界其他地方發生不幸的情況，美國也在印太地區部署卡爾文森號及姊妹艦列根號。美國因應以巴衝突在中東地區部署兩艘航空母艦，分別是在東地中海的福特號，以及在北阿拉伯海的艾森豪威爾號。

美出動航母及隱形戰機 根據美國第7艦隊公布的資料，參與演習的美方軍艦包括卡爾文森號，攻擊核潛艇傑斐遜市號，神盾巡洋艦普林斯頓號，神盾驅逐艦霍珀號、斯特雷號等。值得留意的是，卡爾文森號配備一個F35C隱形戰機中隊，這是列根號沒有的艦載戰機型號。本報綜合報道