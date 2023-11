從河流到大海 口號 代表建巴勒斯坦國訴求

【本報綜合報道】以色列對巴勒斯坦加薩地帶發起新一輪軍事行動後,全球多地爆發多場支持巴勒斯坦人的集會及示威,當中最常出現的抗議口號「從河流到大海」(From the River to the Sea,意指橫跨約旦河到地中海之間的地帶)成為焦點。認同者指它代表建立巴勒斯坦國的訴求,反對者主張這是呼籲滅絕以色列。