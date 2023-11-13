從河流到大海 口號 代表建巴勒斯坦國訴求

【本報綜合報道】以色列對巴勒斯坦加薩地帶發起新一輪軍事行動後，全球多地爆發多場支持巴勒斯坦人的集會及示威，當中最常出現的抗議口號「從河流到大海」（From the River to the Sea，意指橫跨約旦河到地中海之間的地帶）成為焦點。認同者指它代表建立巴勒斯坦國的訴求，反對者主張這是呼籲滅絕以色列。

沙特阿拉伯上周六在利雅得舉行阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合峰會，伊朗總統萊希在發言時引用這句有爭議性的口號。這句說話最早追溯至1960年代巴勒斯坦民族主義運動發展初期，時間是回教激進組織哈馬斯成立25年前；它呼籲回到英國控制下的巴勒斯坦邊界，即是以色列1948年正式建國前。「從河流到大海」代表巴人建立獨國的希望，領土包括毗鄰約旦河的西岸地區及接壤地中海的加薩地帶。

美議員認同此話遭國會譴責 「從河流到大海」也代表現今以色列國土範圍，加上多年來被哈馬斯採用，因此支持以色列的陣營認為，它有「消滅以色列及猶太民族」並由巴勒斯坦國取代的意思。美國國會上周二通過對巴勒斯坦裔民主黨眾議員特萊卜（Rashida Tlaib）的正式譴責，指她擁護及捍衞這句「被廣泛視為呼籲以暴力摧毀以色列國的種族滅絕行為」說話；白宮亦批評該主張是製造分裂，指很多人認為它是有害的反猶太口號。